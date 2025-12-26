Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem konutlarına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yarın hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutlara ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, "Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.
"BİZ BİR ŞEYİ YAPACAĞIZ DERSEK, ALLAH'IN İZNİYLE YAPARIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:
"6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık.
Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız."