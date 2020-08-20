Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak İstanbul çıkışı: Şimdi çöp dağlarıyla adeta bir rezillik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Dün Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmasında "Cuma günü inşallah milletimize bir 'Müjde' vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın vereceği mesajlar merak ediliyor.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Konya'nın Çumra ilçesi Belediye Başkanı Halit Oflaz için rahmet diledi.

Toplantıya gelirken trafik kazası geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e de geçmiş olsun geçmiş olsun dileklerinde bulunan Erdoğan, Güler'in sağlık durumuyla ilgili "Bu sabah ameliyatını geçirdi, başarılı bir ameliyat. İnşallah bir haftalık istirahatten sonra o da mesaisine inşallah başlayacaktır." dedi.

AK Parti’nin 19 yıllık geçmişine değinen Erdoğan, milletin 19 yılda büyük bedeller ödediğini söyledi.

Erdoğan, “19 yıllık hizmetlerimizin özetinin özeti diyeceğimiz dökümüyle ülkemizin geleceğine dair hedeflerimizi de kamuoyuyla paylaştık. AK Parti 19 yılın heyecanı ve tecrübesiyle mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor. 19 yıl önce milletin sinesinden çıkmış bu hareket, Necip Fazıl'ın ifadesiyle pekleşe pekleşe yoluna devam ediyor. 2001'den beri AK Parti'nin tüm kademelerinde bu davaya hizmet etmiş, katkı sağlamış, partimize oy vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Halen bu çatı altında görev yapan, koşan, koşturan yol arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Diktiğimiz AK Parti fidanı, bugün 83 milyonun tamamını kuşatan ulu bir çınara dönüştü. 19 milyonu aşan üye sayısıyla ülkemizin en büyük siyasi partisiyiz.

Milletimiz son 19 yılda gerçekten büyük bedeller ödedi. Vesayet odaklarının direnişinden darbe teşebbüslerine kadar pek çok badireyle yüzleştik. Ama yılmadık. Tehditler karşısında sinmedik, şantajlara prim vermedik. ‘İnanıyorsanız üstünsünüz’ müjdesiyle hep daha çok çalıştık, daha çok gayret gösterdik. Çünkü biz yola koltuk hırsıyla değil, milletimize hizmet aşkıyla çıktık.” dedi.

Yerel seçimler öncesi İstanbullara 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi...

Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. İş bilenin kılıç kuşananın." ifadelerini kullandı.