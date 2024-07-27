Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye borç tepkisi: Ne sözlerine, ne de borçlarına sadıklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de düzenlenen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.

Erdoğan, 'CHP'nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP'ye geçen belediyelerin borcu katlanarak artıyor. CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu, muvazeneleri kaydı, motor su kaynattı.' açıklamasını yaptı.

Borçların ödenmemesi konusunda bahaneleri kabul etmedikerlini de belirten Erdoğan, 'Bakanlığımız siyasi parti ayrımı gözetmeden bildirimleri göndermeye başladı. Sonra da gerekli adımlar atılacak.' şeklinde konuştu.

Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

Peki biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyor? 22 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de onu yapıyorlar. İş yapmak, hizmet etmek yerine mazeret üretiyorlar. Çığırtkanlık yaparak cazgırlık yaparak defolarını kapatmaya çalışıyorlar. Şimdi bakınız değerli hemşehrilerim bu haftaki grup toplantımızda hükümet olarak emeklilerimizle ilgili gayretlerimizden bahsettim. Son 22 yılda en düşük emekli aylığı ve asgari ücretin nereden nereye geldiğini rakamlarla ortaya koyduk. Dolar bazında reel olarak ve enflasyonla karşılaştırılmalı bir şekilde neler yaptığımızı tek tek anlattım. Muhalefete başta emeklilerimiz olmak üzere milletimize meydanlarda verdikleri ancak tutmadıkları sözleri hatırlattım. Popülizm yapmak yerine Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarını ödemelerini ülkemiz için daha hayırlı olacağını söyledim.

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"BORÇLARININ ÜSTÜNE YATMAK İÇİN ABUK SABUK İŞLER YAPIYORLAR"

Bunu söyledim diye adeta kıyamet koptu. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi çok rahatsız oldu. Borçlarının hatırlatılması CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu. Muvazeneleri kaydı. Motor su kaynattı. Kendilerini savunma adına söyledikleri sözlerin aslında beceriksizliğini ikrar etmek olduğunu anlayamıyorlar. Borç alınırken dost, ödenirken düşmandır misali. Bunlar da borçlarının üstüne yatmak için abuk sabuk işler yapıyorlar. Bilhassa CHP'nin Sayın Genel Başkanı her açıklamasıyla kendini ve partisini gülünç durumlara düşüyor. Neymiş? Hükümet mali darbe yapma peşindeymiş. Neymiş? Şayet borçlarını öderlerse CHP'li belediyeler iş yapamaz. Hatta çöpleri bile elleriyle toplamak zorunda kalırlarmış. İyi de CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor ki. CHP deyince aklına ne geliyor? Çöp, çukur, çamur. Devraldığınız belediyelerde milleti çöp dağlarıyla çamurlarla çukurla tekrar tanıştırmayı başardınız. Kamyonla toplamadığınız çöpleri ellerinizle mi toplayacaksınız?

"SGK'YA EN FAZLA BORCU OLAN İLK 5 BELEDİYE CHP'Lİ BELEDİYELER"

CHP Genel Başkanının SGK prim borçlarını ödememek için gösterdiği çabayı izledikçe gülsek mi ağlasak mı inanın bilemiyoruz. Kardeşlerim biz kimseye iftira atmıyoruz. Sadece gerçekleri ortaya koyuyoruz. Şimdi bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların niçin paniklediğini aslında rakamlar bizlere anlatıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na en fazla borcu olan ilk 5 belediye Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası yani yüzde 68'i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait. Büyükşehirlerde durum çok daha kötü. Büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait. SGK'ya borçluluk noktasında zirveyi bunlar kimseye bırakmıyor. Bir diğer önemli husus şudur. Borcu en fazla olan belediyeler CHP'nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP geçen belediyelerin borcu katlanarak artıyor.

"SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE KAST ETMEK BUNLARIN BİR GELENEĞİ"

Çalışma Bakanlığımızın yayınladığı en borçlu belediyeler listesine şöyle bir bakın. İlk 5 belediyenin borcunun son 5 yılda 9 ila 883 kat arasında arttığını görürsünüz. Yani bunların borç ödeme gibi bir kültürleri böyle bir alışkanlıkları yok. Eski Genel Başkanları Genel Müdürlüğü döneminde SSK'yı batırmıştı. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını aynen sürdürüyor. Anlaşılan sosyal güvenlik sistemine kast etmek bunların bir geleneği. Meydanlarda vaat dağıtmayı biliyorlar. Atıp tutmayı çok seviyorlar. Ama iş devlete ve millete olan borçlarını ödemeye gelince ara ki bulasın.

Ne sözlerine sadıklar ne de borçlarına sadıklar. Dikkat edin vals gösterisine dans gösterisine gelince para var. Gazetecilere Roma turu yaptırmaya gelince para var. Destelerle kule yapmak isteyince para var. Kişisel reklam kampanyalarını harcamak için para var. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcunu ödemeye gelince para yok. Yetimin öksüzün emekçinin hakkını vermeye gelince para yok.

"GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

İnsanda biraz utanma olur. Mahcubiyet olur. Benim milletim buna kanar mı? Kusura bakmasınlar ama kimse kör değil. Herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Çok iyi görüyor. Kardeşlerim biz de öne sürülen bahanelerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız siyasi parti ayrımı gözetmeden tüm belediyelere borç bildirimlerini göndermeye başladı. Sonra da bu prim borçlarının tahsili için gerekli adımları atacağız. Biz bu süreci siyasi çekişmelere kurban etmek istemiyoruz. Hakkaniyete ve adalete uygun şekilde tahsilatları gerçekleştirmek arzusundayız.

ÖZGÜR ÖZEL'E BORÇ ÇAĞRISI

Sayın CHP Genel Başkanı'na tavsiyem. Öncelikle dersine iyi çalışması ardından enerjisini borcunu ödemekten kaçmak yerine milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır.

Türkiye için milletimiz için emeklilerimiz için en doğru yol budur. Buradan şu gerçeği onlara hatırlatmak isterim. Biz milletin hakkını ve hukukunu korumanın derdindeyiz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarınızı daha fazla geciktirmeden ödeyin derken sadece emekçinin hakkını savunuyoruz. Bu duruşumuzdan da taviz vermeyeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum.