Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay'a cevap: Zaten öylesin
Orman yangını üzerinden algı operasyonu yapmaya kalkan CHP'li Engin Altay, 'yanan yerlerde bir tane helikopter gördüysem namerdim' demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Altay'a, 'Zaten öylesin' diyerek tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen A Haber - ATV ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan CHP'li Engin Altay'ın sözlerine cevap verdi.
Yangın bölgelerinde helikopter görmediğini iddia ederek "yanan yerlerde bir tane helikopter gördüysem namerdim" diyen CHP'li Engin Altay'a cevap veren Erdoğan, "Hiç şüphen olmasın öylesin zaten" şeklinde konuştu.