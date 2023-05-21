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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-05-21 13:09:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı

"Çerkes Sürgünü" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık dışı yöntemlerle ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 159. yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin 159 yıl önce yaşadığı büyük acıları halen yüreğimizde hissediyoruz. İnsanlık dışı yöntemlerle ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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