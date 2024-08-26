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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-08-26 20:10:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünde Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihi ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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