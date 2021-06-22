Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burak Elmas'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas'ı arayarak tebrik etti, başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti.
Burak Elmas'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, geçen pazar günü yapılan genel kurulda Galatasaray Başkanı seçilen Elmas ile telefonda görüştü.
Elmas'ı tebrik ederek başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Burak Elmas