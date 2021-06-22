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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burak Elmas'a tebrik telefonu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burak Elmas'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas'ı arayarak tebrik etti, başarılar diledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 23:14:00 - 2021-06-22 23:32:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burak Elmas'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti.

Burak Elmas'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, geçen pazar günü yapılan genel kurulda Galatasaray Başkanı seçilen Elmas ile telefonda görüştü.

Elmas'ı tebrik ederek başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

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