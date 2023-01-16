Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba Menderes mesajı! Cümleyi duyanlar "Seçim tarihi artık çok net" dedi

Siyasette seçimlerin erkene alınması tartışılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevsim şartlarına göre seçim tarihini biraz öne çekebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan kritik açıklama

Bu değerlendirmeye destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ise "Biz hazırız" mesajı gelmişti. Seçim için mayıs ayında yapılacağına dair görüşler artarken Erdoğan'dan seçimin tam tarihine ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Adnan Menderes'e atıf yaptı

Fethiye'deki konuşmasında, "İnşallah 2023'ü, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olmanın ötesinde Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcına sizlerle beraber çevirmeye var mıyız? Bunun için 2023 seçimlerinde iradenize, oyunuza, sandığınıza sıkı sahip çıkmanızı istiyorum" diyen Erdoğan, "Rahmetli Menderes'in 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' diyerek açtığı yolu 2023'te, 'Yeter, söz de karar da milletindir!' diyerek menziline beraber ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"Seçim tarihine sinyal" olarak yorumlandı

Erdoğan'ın, Adnan Menderes'in sözlerine atıf yaparak söylediği bu ifadeler sonrasında seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı görüşü daha da kuvvetlenmiş durumda. Ayrıca kamuoyunda Erdoğan'ın bu sözleri seçim tarihine yönelik bir sinyal olarak yorumlandı.