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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsüne yönelik saldırılara sert tepki: Milletin attığı şamardan hala ders almadınız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsüne yönelik saldırılara sert tepki: Milletin attığı şamardan hala ders almadınız

Yeniakit Publisher
2023-09-05 21:21:00 -

Son günlerde başörtülü kişilere yönelik artan tehdit ve hakaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bu millet sizin sapkın zihniyetinize eyvallah etmeyecek' dedi.

Seçim süreci ve sonrasında muhafazakar kesime yönelik saldırılar ve nefret dolu söylemler dozunu artırarak devam ediyor.

Özellikle televizyon ekranlarında ve kamuya açık alanlarda tesettür üzerinden kadınlara yönelik hakaret ve psikolojik hat safhaya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki

Son günlerde ise fiziksel şiddete varan saldırılar ise tüm kamuoyunun tepkisini çekti.

Bu tepkilerden birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"Milletin attığı şamardan hala ders almadınız"

Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin attığı şamardan hala ders almadınız" dedi.
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"Yargı önünde hesap verecekler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz hem yargı önünde hesap vermeye mahkumdur." dedi.

"Müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı, bu milleti de aynı azınlığın kölesi olarak gören müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır. Sandıkta yaşadığı hezimetin faturasını vatandaşımıza kesmeye kalkanlar beyhude bir çaba içindedir. Tüm bireylerin var olma, yaşama ve oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir.

"Niçin böyle yaptığınızı biliyoruz"

Milletimizi karamsarlığa sürükleyenler her mecrayı kullanıyor. Otobüslerde, metrolarda, yolda insanlarımızı taciz etme noktasında küstahlıklarla daha çok karşılaşmaya başladık. Hiç kimse kusura bakmasın. Sırf yabancı diye, sırf başı örtüşü diye insanlara hakaret etmek asla kabul edebileceğimiz bir davranış değildir. Kim olduğunuzu biliyoruz. Niçin böyle yaptığınızı biliyoruz. Biz hala aynı şeyi söylüyoruz. Başaramayacaksınız. Bunu 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta gördük, milletin attığı bu şamardan hala ders almadınız, akıllanmadınız.

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