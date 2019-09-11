Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkanı Yılmaz’a görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Büyükşehir Belediye Başkanının tüm iletişimini ve koordinasyonunu sağlaması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı seçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Erdoğan, 30 büyükşehir belediyesinin katılacağı ortak Whatsapp grubunu kurma koordinasyon görevini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Balıkesir’de tüm şehir adına birlik ve beraberlik adına yürüttüğü çalışmaların yankılarını duyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanının hizmet noktasında daha verimli olması için kurulacak ortak Whatsapp grubunun grup liderliğini Yücel Yılmaz’ın yapmasını istediği belirtildi. Cumhurbaşkanı’nın da yer alacağı grubun oluşturulması için Yücel Yılmaz ve ekibi çalışmalarla başladığı kaydedildi.