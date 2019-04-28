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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Doğan’a ödül

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde aldığı oyla büyük başarı gösteren Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’a ödül verdi.

28 Nisan 2019 Pazar 20:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Doğan’a ödül

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde aldığı oyla büyük başarı gösteren Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’a ödül verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, en fazla oy alan ilk beş büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarına ödül verildi. İlçe belediyeler içerisinde yüzde 74,50 ile en çok oy alan ilk beş belediye başkanı arasına giren Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödülünü aldı.


“Başarımızı ödüllendiren Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim” diyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Seçimlerde bizi zirveye taşıyan ve bu ödülü almamızı sağlayan, Çarşambalı hemşerilerime bizlere duydukları güven ve destekleri için teşekkür ederim. Bu başarı ve ödül sırtımızda olan yükü daha da artırmıştır. Çarşambalı hemşehrilerimize daha iyi hizmet vermek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 20:25
  1. doğa

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