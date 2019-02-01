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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Manço sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, bugün vefatının 20'nci sene-i devriyesi olan sanatçı Barış Manço'yu andı.

01 Şubat 2019 Cuma 16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Manço sürprizi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, bugün vefatının 20'nci sene-i devriyesi olan sanatçı Barış Manço ile ilgili mesaj yayınladı. Barış Manço'nun, "Benden Öte Benden Ziyade" isimli şarkısının sözleriyle paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ben var ki benim içimde benden öte benden ziyade... Müzik dünyamızın duayen ve efsane ismi, 7'de 77'ye herkesin gönlünde çok farklı ve özel bir yere sahip olan Barış Manço'yu vefatının 20. yıl dönümüde saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

İşte Erdoğan'ın paylaşımı: 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 16:48
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Barış Manço

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