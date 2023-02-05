Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu'na tepki: Biraz daha ileri giderse...

"DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Avrupa, Türkiye'ye aferin diyecek.' diye bir açıklama yaptı. Siz ise 'Ben, sadece milletimi bilirim.' diyorsunuz. Muhalefetin amacı ne?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

Maalesef bunları 15 yıl yanımızda taşıdık ama bunlara bir şey verememişiz. Benim Davos ziyaretimde, o zaman bu bey, o da yanımdaydı. Başka ilgili bir, iki arkadaşımız vardı. Ve o zamanki IMF Başkanı'na şunu söyledim, onun yanında ama bir şey kapamamış. Dedim ki 'Siz, bizden sadece, 23,5 milyar dolar o zaman borcumuz var IMF'ye, borcunuzun taksitlerini almaya gelebilirsiniz, bize talimat vermeye gelemezsiniz.' O, 'Aferin diyecek.' diyen var ya, o da orada, masada. Kalksın, bunu inkar etsin.

"IMF'den gelenlerle otellerin lobilerinde bir araya gelenler, bu altılı masanın içinde olanlardan"

O IMF'nin başı şu anda yok ama IMF'den gelenlerle otellerin lobilerinde bir araya gelenler, bu altılı masanın içinde olanlardan. Hala onlar devam ediyor o işe. 23,5 milyar dolar o zaman borcumuz vardı IMF'ye, 2013 Nisanı'nda biz bu borcu sıfırladık. Artık bizim IMF'ye borcumuz yok. 27,5 milyar dolar o zaman bizim Merkez Bankası rezervimiz vardı, şimdi 128,5 milyar dolar rezervimiz var. Olay bu.

'Bir daha benim için Davos bitmiştir.' dedim, Davos'tan ayrıldım. Çıkarken ne yazık ki şu anda o masanın etrafında olanlardan ikisi, yan yana yürüyorlar, arkalarında da benim yine güvendiğim bir arkadaşımız, hepinizin bildiği ama ismini açıklamayacağım. Diyor ki 'Eyvah, şimdi bittik, şimdi battık.' Hani 'Benim için Davos bitti.' dedim ya, 'Bundan sonra bir daha Davos'a gitmeyeceğim.' dedim ya... Bunların dünyaya bakış açıları bu.

"Ne zavallısın sen"

Davos'a giderek sanki Türkiye'yi ayağa kaldıracak. Ne zavallısın sen. Senin, Bilderbergci olduğunu biliyorum. Ama Türkiye'yi kendi ayakları üzerinde kimlerin kaldıracağını bilmeyecek kadar zavallısın. Bize, kimse bu defterleri açtırmasın. Biz, şu anda bu defterleri karıştırmıyoruz. Ama o şu anda beni dinliyor ve bu noktada ne yaptığının da farkında, biraz ileri giderse, gerekirse bu da açıklanır. Ve 6 sıfırın paradan atılması olayında da bazı köşe yazarlarından bir tanesi 'Taksim Meydanı'nda eşek gibi anırırım bunu atabilirlerse.' demişti. Ve bu zat da 'Yanlış yapıyoruz.' gibi laflar etmişti. Biz dedim 6 sıfırı atıyoruz. Ve 6 sıfırı attık, işi bitirdik."