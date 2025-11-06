Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'it'e 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada ‘Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa ayarı kaçmış hakaret otomatı mı belli değil' sözleriyle eleştirdiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 5 Kasım’da Ümraniye’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada “İtine, köpeğine sahip çık” ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, Özgür Özel'e açılan tazminat davasını şu ifadelerle açıkladı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.
Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Ümraniye'deki mitingde yaptığı konuşmanın ardından CHP lideri Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı.