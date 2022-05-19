Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması! Ne zaman açılıyor?

Atatürk Havalimanı millet bahçesi ne zaman açılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi projesiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

Ben şimdiden size müjdeyi vereyim. İnşallah (millet bahçesi herkesi) çok çok mutlu edecek. Gelip hafta sonlarını, hafta içlerini geçirecek aileler olacak. Tüm bunlarla, oyun parklarıyla, kültürel merkezleriyle orası kültürel bir güç devşirecek. O nokta zaten millet bahçesi noktasında fakir. Ama şu anda bu millet bahçesiyle ağacıyla, yeşiliyle orası çok çok güzel olacak.



Yanında da şehir hastanesi var,yan yana olacak. Şehir hastanesiyle birlikte, yanında millet bahçesi, oranın güzelliği neyle ifade edilebilir? Şimdiden ben oranın bitmiş halini görüyorum. Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız.



Pistler belki de kalacak. Ama pistler dışındaki yeşil alanları biz çok daha farklı yeşil alan haline getirmek için zenginleştireceğiz. Proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve 29 Mayıs kutlamasını bu yıl orada yapacağız.