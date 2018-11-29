Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asya Parlamenterler Asamblesi'ne mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değişim ve gelişime açık, dinamik nüfusu, zengin kültürü ve tarihiyle bir fırsat bölgesi olan Asya'da, barış ve kalkınmanın sürdürülmesi, bölge ülkeleri arasında ekonomik ve sosyal birliğin sağlanmasının tüm dünya için büyük önem taşıdığını belirtti.

Erdoğan, Anadolu Ajansının "ev sahibi fotoğraf sağlayıcı" olduğu Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Değişim ve gelişime açık, dinamik nüfusu, zengin kültürü ve tarihiyle bir fırsat bölgesi olan Asya'da, barış ve kalkınmanın sürdürülmesi, bölge ülkeleri arasında ekonomik ve sosyal birliğin sağlanması tüm dünya için büyük önem taşımaktadır. Asya bölgesinde barış, refah, ekonomik ve sosyal ilişkiler hususlarında parlamentoların iş birliğini esas alan APA'ya çalışmalarında başarılar diliyor, genel kurulun verimli geçmesini temenni ediyorum.

Üye ülke temsilcilerini ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Genel kurulun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."