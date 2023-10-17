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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ara Güler paylaşımı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ara Güler paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 19:48:00 - 2023-10-17 19:51:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ara Güler paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 5'inci yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşsiz eserleri ve albümleriyle fotoğraf sanatı alanında çığır açan Ara Güler ustayı vefatının yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, 2018'de vefat eden Ara Güler'e ait bir fotoğraf da yer aldı.

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