Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması! O detay dikkat çekti

14 Mayıs'ta Türkiye Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 Avrupa canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Anket sorusuna cevap veren Başkan Erdoğan, önemli bir detaya dikkat çekti.

"Anket tekniği ortadan kalktı"

Erdoğan açıklamasında, ''Meydanların diliyle konuşursak farklı bir tablo var. Aldığımız anketlere baktığımızda da farklı bir tablo var. Milletçe inşallah zafere doğru gidiyoruz. Bu dönem anketler çok karmaşık bir tabloda yapılıyor. Deprem felaketi anket tekniğini ortadan kaldırdı. Buna rağmen anketörler yine bir şeyler yapıyorlar. Kamuoyu ölçmek için değil, kamuoyu oluşturmak için yapılıyor. Fakat lehte bir havayı anketlerde görüyoruz. Gerek Cumhurbaşkanlığında gerek Cumhur İttifakı'nda şu anda önümüzde güzel bir tablo var.'' ifadelerini kullandı.