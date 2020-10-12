  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü mesajı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü mesajı:

"Milli Mücadele döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin inşası sürecinde tarihi bir rol oynayan Ankara, bugün de başta milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz olmak üzere kritik kamu kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yaparak ülkemiz için önemli konumunu sürdürmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 21:55:25 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtuluş mücadelesinin karargahı ve Türkiye'nin istiklali ve istikbali için alınan kararların sevk ve idare merkezi olan Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Milli Mücadele döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin inşası sürecinde tarihi bir rol oynayan Ankara, bugün de başta milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz olmak üzere kritik kamu kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yaparak ülkemiz için önemli konumunu sürdürmektedir.

Geçmişte küçük bir yerleşim yeri olan Ankara, Cumhuriyetimizin gelişme ve ilerleme mücadelesine ortak olmuş, sanayi, eğitim ve altyapı imkanlarıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline gelmiş ve dünyanın önde gelen başkentleri arasına adını yazdırmıştır.

Bu onurlu ve anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutluyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti
Siyaset

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yaşamını yitirdi.
Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat
Ekonomi

Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. CNN Türk eski spikeri Beste Uyanık altın için kritik tarihin 23 Ekim olduğunu söyledi...
Sancar'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tehdit
Gündem

Sancar'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tehdit

CHP destekçisi Halk TV'de açıklama yapan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı içinde yer aldıklarını bir kez daha gözler önüne serd..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay