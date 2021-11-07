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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e Lütfü Türkkan tepkisi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e Lütfü Türkkan tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan'ın) Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir. Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor."

Yeniakit Publisher
2021-11-07 20:37:00 - 2021-11-07 20:39:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e Lütfü Türkkan tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan'ın) Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir. Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor."

Ayrıntılar geliyor...

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