Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e Lütfü Türkkan tepkisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan'ın) Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir. Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan'ın) Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir. Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor."
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