Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Kardeşliğimizin gereğidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal7-Ülke TV ekranlarında Afganistan'la ilgili açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Afganistan

Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir.

İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban'la irtibat halindeydiler. Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi ifade etmiştik. Bu tavrımız bugün de sürüyor. Afganistan'ın huzuru ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz.

Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı köşeli değildir, daha dikkatlidir. Temenni ediyorum ki bundan sonra da aynı hassasiyet devam edecektir.

Biz Afganistan'a ciddi yatırımlar yaptık. Bundan sonra da yapacağımızın bazı alametleri ortada. Bizim oradaki iş adamlarımız yatırım sürecini devam ettiriyor. Biz askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık. Amerika'nın çekilmesi sonrasında amacımız havalimanının emniyetini sağlayarak bu ülkenin güvenini temin etmektir.

Son günlerde devam eden görüşmeler

Bu hafta sonuna kadar Merkel'le bir görüşmemiz söz konusu. Sayın Putin'le hafta sonu bir görüşmemiz söz konusu. Aynı şekilde Avrupa'dan birçok ülkenin lideriyle görüşmeler söz konusu.

Bugün 201 vatandaşımızı İslamabad'a götürdük, oradan da ülkemize gelmesini sağladık. Şu an itibariyle 552 kişiyi tahliye etmiş durumdayız.

Bazı vatandaşlarımızı havalimanındaki kargaşa alanından askerlerimizin kontrolündeki noktalara taşımayı başardık.

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi

İran sınırımızın tamamı duvarla örülecek. Ağrı ve Iğdır'da çalışmayı tamamladık. Hakkari'de yarısına geldik. Van'da da duvar çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor.

ABD ile göçmen pazarlığı iddiası

Bu adam (Kemal Kılıçdaroğlu) nereden bunu gördü? Kim kendisine bunu sufle etti. Kendi büyükelçisi bile böyle bir şey olmadığını söylüyor. Bu adam yalancı ya! Bugüne kadar doğru bir sözü var mı? Yok. Olmayan bir şeyin iddiasını veya onu ortaya koymak... Söyledikleri tek şey var. Orada Dışişleri yetkilisi yoktu. Ne demek yoktu? İlla olması mı lazım? Ben varım. Dışişleri kime bağlı? Bana bağlı. Ben konuşuyorum. Kafayı takmışlar tercümanımıza. Orada sadece tercüman vardı. Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün. Bunu ispatla. Ben mükellef değilim, sen mükellefsin; iddianı ispatlaman lazım. İspatlayamıyorsan özür dile.

Batı Karadeniz'de sel felaketi

Bozkurt'ta daha önce görülmemiş yağış düştü. Şu anda sel bölgesinde 10 binden fazla personel, 22 helikopter, binin üzerinde araç, binin üzerinde iş makinesi, bir İHA, bir sahil güvenlik korveti, 18 itfaiye aracı, 83 ambulansla bu çalışmalar yürütülüyor.

Altyapının yeniden ayağa kaldırılması için ilgili kurumlarımız aralıksız çalışıyor.

Elektrik kesilen köylere havadan jeneratör ulaştırarak elektrik verdik. Bölgeye 73 milyon TL ödenek gönderildi. TSK bölgeye seyyar köprü kurdu.

Vatandaşlarımızı çatılardan kurtaran kahramanlara çok çok teşekkür ediyorum.

(AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar.

Küresel iklim politikası

Böyle bir şey olduğu zaman AFAD zaten devreye giriyor. Biz tabiatta ilahi bir denge olduğuna inanırız. Bu denge ne kadar tahrip edilirse, doğal afetlerin yıkıcılığı da o derece artacaktır. Dere yatağında akar. Siz bu yatağı değiştirmeye kalkarsanız, o yatak sizden intikamını eninde sonunda alır. Kastamonu'da gördük, Rize'de aynı şeyi gördük. Tabiat için rahmet olan yağmur bozulan dengeyle felakete dönüşebiliyor.

Muhalefetin karalama kampanyası

Bu yalan terörüdür. Yalan terörünün Türkiye'deki mimarı Bay Kemal'dir. Yalan ve iftira çarkını işletiyorlar.

Sosyal medya yalanlarıyla mücadelemiz sürecek.