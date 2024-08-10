Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abiy Ali'ye dikkat çeken Somali çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali çağrısı dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ali arasındaki telefon görüşmesinin detayları, Cumhurbaşkanlığı X hesabından paylaşıldı.
ETİYOPYA'YA SOMALİ ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti. Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Etiyopya'dan Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik endişelerini giderecek adımlar gelmesinin süreci kolaylaştıracağını söyledi.
İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın Filistin davasına insanlık vicdanından yana duruş sergileyerek destek vermesinin uluslararası toplumun kalıcı barış için çabalarına katkı sağlayacağını belirtti.
Kaynak: AA
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