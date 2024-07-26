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Gündem Başkan Erdoğan'dan ABD'ye Netanyahu tepkisi: Çağımızın Hitler'ini baş tacı ettiler... Son dakika
Gündem

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye Netanyahu tepkisi: Çağımızın Hitler'ini baş tacı ettiler... Son dakika

Yeniakit Publisher
2024-07-26 23:08:00 - 2024-07-27 08:46:02
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye Netanyahu tepkisi: Çağımızın Hitler'ini baş tacı ettiler... Son dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki gösterip "ABD'nin Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da konuştu. Gündeminde İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Temsilciler Meclisi'ndeki konuşması vardı. Erdoğan, "Çağımızın Hitler’ini baş tacı ettiler" dedi ve sert tepki gösterdi. "Kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ve teknoloji alanında faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

" Onlara bozgunculuk yapmayın dendiğinde biz ancak düzelticileriz derler" Ayeti ne güzel anlatmış bu kefereleri değilmi.

Saffet

Reis yanlış söyledin Doğrusu Çağın hitlerleri bir nazi subayın parlemantoda madalya verdi alkışladı islam alemi sadece Almanyada yakılan müslümanları yahudi diye burdada aynı tiyatroyu gördü diye düşünüyorum
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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