Başkan Erdoğan'dan ABD'ye Netanyahu tepkisi: Çağımızın Hitler'ini baş tacı ettiler... Son dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki gösterip "ABD'nin Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da konuştu. Gündeminde İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Temsilciler Meclisi'ndeki konuşması vardı. Erdoğan, "Çağımızın Hitler’ini baş tacı ettiler" dedi ve sert tepki gösterdi. "Kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ve teknoloji alanında faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı.