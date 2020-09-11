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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri mesajı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri mesajı:

"Kökü mazide, gözü atide bir geleneğin temsilcileri olarak bizler de Anadolu'yu ilelebet vatan ve yurt olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da geliştirmeyi ve güçlendirmeyi sürdüreceğiz" - "Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi'nin yiğitliği, bilgeliği ve ileri görüşlülüğünün, kadim medeniyetimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesinde payı büyüktür"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:50:44 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kökü mazide, gözü atide bir geleneğin temsilcileri olarak bizler de Anadolu'yu ilelebet vatan ve yurt olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da geliştirmeyi ve güçlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1071'de Malazgirt Zaferi ile kapıları açılan Anadolu toprakları üzerinde küçük bir boydan bir cihan devletine uzanan ulu bir çınarın tohumlarını atan Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'yi rahmetle andığını bildirdi.

Temelleri Söğüt'te atılan, asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmanın iftihar vesilesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi'nin yiğitliği, bilgeliği ve ileri görüşlülüğünün, kadim medeniyetimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesinde payı büyüktür. Ertuğrul Gazi'nin öğütlerini rehber edinen oğlu Osman Gazi ve onların izinden giden Osmanlı Devleti yöneticileri ulaştıkları her yerde eşitlik, adalet ve hoşgörüye dayalı bir düzeni hakim kılmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kökü mazide, gözü atide bir geleneğin temsilcileri olarak bizler de Anadolu'yu ilelebet vatan ve yurt olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da geliştirmeyi ve güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Söğüt'te düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin geçmişten bugüne ve geleceğe bir köprü olacağına inanıyorum. Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Ertuğrul Gazi'ye, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal'e, bugüne kadar bu topraklara damgasını vuran ecdadımızı, birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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