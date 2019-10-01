Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 sorusuna cevap: Bu şekilde olabilir ama...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasının ardından dışarıda bekleyen gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın gazetecilerin 50+1 oranının düşürülmesi tartışmalarına, ''Kampta onu bizim konuşmamız önemli değil. Onu konuşma yeri burası. Anayasa değişikliği gerektiriyor. Biz sadece iktidar olarak kendimiz ön hazırlık yaparız ve buraya getirebiliriz. Bunun için de tabi iktidarı ile muhalefeti ile el ele vermek ondan sonra böyle bir şeyi gerçekleştirebilirsek olabilir. Aksi takdirde bunların üzerinde şimdi Kızılcahamam'da dönüp konuşmamız asıl o bizi yorar. 1 yıl önce millete götürdüğümüz ve milletin onay verdiği yeni yönetim sistemini tekrar gündeme getirmek asıl milleti o yorar'' şeklinde cevap verdi.

Fırat'ın doğusuna yönelik ise ''Bunların hepsinin toplam açılımı nedir. Bir gece ansızın gelebiliriz.'' dedi.

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