0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 sorusuna cevap: Bu şekilde olabilir ama...

Gazetecilerin hükümet sistemi ile ilgili sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Onu konuşma yeri burası(TBMM). Anayasa değişikliği gerektiriyor. Biz sadece iktidar olarak kendimiz ön hazırlık yaparız ve buraya getirebiliriz'' dedi.

01 Ekim 2019 Salı 17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 sorusuna cevap: Bu şekilde olabilir ama...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasının ardından dışarıda bekleyen gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın gazetecilerin 50+1 oranının düşürülmesi tartışmalarına, ''Kampta onu bizim konuşmamız önemli değil. Onu konuşma yeri burası. Anayasa değişikliği gerektiriyor. Biz sadece iktidar olarak kendimiz ön hazırlık yaparız ve buraya getirebiliriz. Bunun için de tabi iktidarı ile muhalefeti ile el ele vermek ondan sonra böyle bir şeyi gerçekleştirebilirsek olabilir. Aksi takdirde bunların üzerinde şimdi Kızılcahamam'da dönüp konuşmamız asıl o bizi yorar. 1 yıl önce millete götürdüğümüz ve milletin onay verdiği yeni yönetim sistemini tekrar gündeme getirmek asıl milleti o yorar'' şeklinde cevap verdi.

Fırat'ın doğusuna yönelik ise ''Bunların hepsinin toplam açılımı nedir. Bir gece ansızın gelebiliriz.'' dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 17:46
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. TBMM

YORUM YAZ

  • KargaKarga47 dk önce
    Ne komik haller 50+1 artık rüya tabi ,, başladık 40+1 demeye :) olmaz beyfendi Başkanlık ise 50+1 .. demokrasinin en güzel tarafını yaşamaya hazırlanmak lazım :) kaybetmek ve emekli olmak kimse vazgeçilmez değildir . Ha diyorsanız ki bu başkanlık sistemi olmadı parlemento sistemine geri dönelim olur hay hay ..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru şartları neler?
  1. İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim..
  2. Ekim ayında hangi balıklar yenir?
  3. Norveçli alçaktan skandal belgesel:..
  4. Meral Akşener, Millet İttifakı'nı..
  5. Engelli kimlik kartı nedir, nereden..
  6. TFF'den flaş karar! O hakemin..
  7. Mayasız poğaça nasıl yapılır? Sirkeli..
  8. Çin, yeni nükleer balistik füzesini..
  9. Yeşil çaylı kek nasıl yapılır? İşte,..
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1..
  11. Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki
  12. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen o ülkeye..
  13. Atalay Demirci için istenen ceza belli..
  14. Devlet lojmanları ne zaman satılacak?..
  15. Burs başvuruları ne zaman başlayacak?..
  16. Çaylı kek nasıl yapılır? Çaylı kek..
  17. 2019 Öğretmenler Günü ne zaman hangi..
  18. Yaptıkları her şey ortaya çıktı!..
  19. Valencia Ajax Şampiyonlar Ligi maçını..
  20. Lille Chelsea Şampiyonlar Ligi maçını..
  21. Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması
  22. Büyük vurgun! İBB Cumhuriyet..
  23. Zenit Benfica Şampiyonlar Ligi maçını..
  24. Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz..
  25. Leipzig Olympique Lyon Şampiyonlar..
  26. Araç sahiplerine kötü haber! Otogaza..
  27. Barcelona İnter Şampiyonlar Ligi..
  28. Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı..
  29. Slavia Prag Borussia Dortmund..
  30. Liverpool Salzburg Şampiyonlar Ligi..
Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
Seri katil Prens
Seri katil Prens
Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha

Günün Karikatürü

1 Ekim 2019
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
NASA'dan Türkiye paylaşımı
NASA'dan Türkiye paylaşımı