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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı! Binlerce beğeni yağdı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı! Binlerce beğeni yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 20'nci yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 23:11:00 - 2022-11-03 23:16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı! Binlerce beğeni yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelmesinin 20. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ettiklerinin söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz.

 

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