  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Arçelik’ten şaşırtan karar: Fabrika kapanıyor, yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor

‘Akın, sert kayaya çarptın oğlum’ demişti! Özgür Özel, Akın Gürlek’e 150 bin lira tazminat ödeyecek!

CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi

Diğer mahkumlar sanki köşkte kalıyor? Özgür Çelik'ten Ekrem'e ayrıcalık talebi

Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!

Yolsuzluğa batan CHP fokur fokur! Özgür Özel’ e bir mektup daha

Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?

Gürsel Tekin yeni planlarını açıkladı: Önümüzdeki günlerde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Barış için her katkıya hazırız!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 milyar dolarlık müjde
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 milyar dolarlık müjde

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 milyar dolarlık müjde

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında gerçekleşen ticarete yönelik '15 milyar dolarlık ticaret hacmine yaklaştık' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kore savaşında omuz omuza aynı cephede savaştık. Binlerce kilometre uzaklıktaki topraklara 23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik. Güney Kore ile kan kardeşi olduk.

Korelilerin bizi kardeş ülke olarak görmesinden memnunuz.

Güney Kore ile diplomatik ilişkilerimizi 1957 yılında başlattık, 2012 yılında ise ülkelerimiz arasında stratejik ortaklık tesis ettik.

Asya Pasifik'teki 2. Büyük ortağımız Güney Kore ile evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık.

Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarı dahil, Irak, Afrika ve Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda da birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz.

 

Türkiye ve Güney Kore Filistin'de iki devletli çözümü savunuyor.

(Güney Kore) Nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmelerimiz sürüyor.

Gazze'deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz.

(Rusya-Ukrayna) Türkiye olarak, İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barışı teminen yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu da koynunda beslediği yılanlardan rahatsız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu da koynunda beslediği yılanlardan rahatsız!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu da koynunda beslediği yılanlardan rahatsız!

Rusya’dan açıklama geldi: Erdoğan ile Putin görüşecek
Rusya’dan açıklama geldi: Erdoğan ile Putin görüşecek

Gündem

Rusya’dan açıklama geldi: Erdoğan ile Putin görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Barış için her katkıya hazırız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Barış için her katkıya hazırız!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Barış için her katkıya hazırız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şizofren

mujde bana olmasın bu kulunla ahiretteki katlarımiz değil mekanlarımız farklı olsun ALLAHIM AMİN AMİN AMİN...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23