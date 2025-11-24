Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 milyar dolarlık müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kore savaşında omuz omuza aynı cephede savaştık. Binlerce kilometre uzaklıktaki topraklara 23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik. Güney Kore ile kan kardeşi olduk.

Korelilerin bizi kardeş ülke olarak görmesinden memnunuz.

Güney Kore ile diplomatik ilişkilerimizi 1957 yılında başlattık, 2012 yılında ise ülkelerimiz arasında stratejik ortaklık tesis ettik.

Asya Pasifik'teki 2. Büyük ortağımız Güney Kore ile evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık.

Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarı dahil, Irak, Afrika ve Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda da birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz.

Türkiye ve Güney Kore Filistin'de iki devletli çözümü savunuyor.

(Güney Kore) Nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmelerimiz sürüyor.

Gazze'deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz.

(Rusya-Ukrayna) Türkiye olarak, İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barışı teminen yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz.