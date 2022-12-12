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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13-14 Aralık'ta önemli ziyaret
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13-14 Aralık'ta önemli ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 13-14 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 22:39:00 - 2022-12-12 22:48:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13-14 Aralık'ta önemli ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 13-14 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iştirakleriyle 14 Aralık Çarşamba Avaza'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenleneceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmeler gerçekleştirecek

Zirvede; ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı ifade edilen açıklamada, zirve vesilesiyle, mezkur alanlarda işbirliğinin ahdi zeminini kuvvetlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

 

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