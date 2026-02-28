Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik: "Gurur duyuyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan'ı deplasmanda devirerek liderliğini perçinleyen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı arayarak kutladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) paylaştığı bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müsabakanın hemen ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede galibiyetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Ay-yıldızlı oyuncuları ve teknik heyeti tek tek kutlayarak tebriklerini iletti.
2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü randevusuna çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı, zorlu Sırbistan deplasmanından 82-78 galip ayrılarak 3'te 3 yaptı ve gruptaki liderliğini perçinledi.
Milliler, bu kritik mücadelenin rövanşında 2 Mart Pazartesi günü Sırbistan’ı İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde ağırlayacak.