SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik: "Gurur duyuyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik: "Gurur duyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan'ı deplasmanda devirerek liderliğini perçinleyen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı arayarak kutladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) paylaştığı bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müsabakanın hemen ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede galibiyetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Ay-yıldızlı oyuncuları ve teknik heyeti tek tek kutlayarak tebriklerini iletti.

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü randevusuna çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı, zorlu Sırbistan deplasmanından 82-78 galip ayrılarak 3'te 3 yaptı ve gruptaki liderliğini perçinledi.

Milliler, bu kritik mücadelenin rövanşında 2 Mart Pazartesi günü Sırbistan’ı İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde ağırlayacak.

 

