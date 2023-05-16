Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek verdiler

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar yeterliği çoğunluğu sağlayamadı ve seçimler ikinci tura kaldı.

Erdoğan'ı ikinci turda da destekleyecekler

Daha önce 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yol arkadaşları ve Milli Görüş'ün önemli isimlerinin yer aldığı 73 Selamet Kuşağı Akıncıları, ikinci turda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini yineledi.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğindeki Milli Güçlerin açık ara zaferi ile sonuçlandığını belirten 73 Selamet Kuşağı Akıncıları Gurup Başkanı Ahmet Tanrıverdi, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Ahmet Tanrıverdi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs seçimleri, 14 siyasi parti, ABD, AB ülkeleri ve medyaları ile birlikte tüm terör örgütlerinin desteğine rağmen "Tam Bağımsız ve Yeniden Büyük Türkiye" sevdasına sahip Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın önderliğindeki Milli Güçlerin açık ara zaferi ile sonuçlanmıştır.

Erbakan hocamız bize her zaman "Allah bize neden Cumhurbaşkanı, Başbakan yada Milletvekili olmadınız diye sormayacaktır. Allah bize tüm gayretimiz ile hak dava için tüm gücümüz ile çalışıp çalışmadığımızı soracaktır" diye her zaman uyarılarda bulunarak makam ve mevki hastalığından bizleri uzak tutmak istemiştir.

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Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri Milli Görüş şuuru ile takip eden bizler, 2023 seçimlerinden sonra ekonomik, siyasi ve askeri anlamda küresel bir güç olarak Türkiye Yüzyılının başlayacağına inanıyoruz.

Bizler "73 Selamet Kuşağı Akıncıları" olarak hocamızın bize öğrettiği samimiyet ile daha önce yapmış olduğumuz kamuoyu açıklamalarında olduğu gibi ikinci tur 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a tam desteğimiz devam edecektir.

Yeniden Tam Bağımsız Büyük Türkiye için daha büyük bir fark ve tarihi bir zafer ile taçlandırmak için tüm gücümüz ve dualarımız ile Cumhurbaşkanımıza destek olacağımızı kamuoyuna bir kez daha bildirmek istiyoruz."