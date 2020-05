Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kritik 'Ayasofya' çağrısı: Bizi kurtarın!

Nurullah Alpay -yeniakit.com.tr

Aile Bilim Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Uzman Psikoterapist Eğitimci Yazar Adnan Kalkan, Ayasofya Camii için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Adnan Kalkan çağrısında "Bazı simgeler vardır ki, normal şartlarda pek bir değeri olmamasına rağmen insanların bu simgelere yükledikleri manevi değerlerden dolayı canını dahi feda edebilmektedir. Bayrak bir bezdir fakat yüklenen değer sayesinde uğruna can verilir, can alınır. Toprak ha Rusya, Çin, Somali, Arjantin ha Türkiye olmuş ne fark var? Ama adına Vatan dendi mi uğruna can verilir, can alınır. İşte insanın değer yükledikleri, hayat ile hayat bulur. İşte Ayasofya biz Müslümanlar için taştan ibaret bir yığın değil İslâm Âlemi için bir Fatih'tir, bir değerdir." ifadelerinde bulundu.

"Ayasofya bir müze değil, ibadethanedir"

Ayasofya Camii'nin müze olamayacağını söyleyen Kalkan, "Ayasofya taştan ve harçtan ibaret bir müze değil, 'Allah Allah' nidalarıyla 481 sene boyunca şenlenen bir ibadethanedir. 86 yıldır ise mahzun. " diye konuştu.

"Bakanlar Kurulu kararı ile özünden koparıldı, Bakanlar Kurulu kararı ile özüne dönderin"

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması halinde sadece Türkiye'nin değil Ümmet-i Muhammed'in büyük bir sevinç yaşayacağını belirten Adnan Kalkan, Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildiğini belirterek yine Bakanlar Kurulu kararıyla da özüne döndürülebileceğini söyledi.

Ayasofya Camii'nin aslına çevrildiği takdirde Ümmetin duacı olacağını vurgulayan Kalkan, "Malumdur ki, Ayasofya 24 Kasım 1934 tarih, 7/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla müzeye çevrilmişti. 86 yıldır Ayasofya mahzun. Madem Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye çevrildi, siz de Bakan Kurulu Kararı ile özüne, camiye çevirin. Ki; değil yalnız Müslüman Türk Milleti, Ümmet size duacı olsun." ifadelerinde bulundu.

"Menderes Ezan ile anılıyor, siz de Ayasofya ile anılın"

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in Ezan'ı aslına çevirerek gönüllerde taht kurduğunu kaydeden Adnan Kalkan, "Menderes nasıl ki ezanı aslına çevirerek ümmetin gönlüne taht kurup duasında yer aldıysa siz de Ayasofya'yı asli vazifesine kavuşturarak gönüllerde ve dualarda yer edinin, tarih sizi yazsın, gelecek ümmetin duasında yer alın." dedi.

"Fırsat varken ertelemeyin"

İktirdar olmak gibi bir fırsat varken ertelenmemesi gerektiğini vurgulayan Kalkan, "Nice insanlar vardır ki nice planlar, projeler yaparlar da ölüm onları ansızın yakalayıverir de bütün planları kendisi ile birlikte toprağa gömülür. Ertelemeyin artık. Ayasofya'yı açtığınız takdirde "sebep olan işleyen gibidir" hadis-i şerifi gereği Ayasofya da yapılan bütün ibadetler ve dualar sizin de amel defterinize sevap olarak geçecektir." diye konuştu.

"İç ve dış eleştirilerden çekinmeyin, ümmet ve millet 15 Temmuz'daki gibi arkanızda"

Ayasofya'nın açılışı nedeniyle gelecek olan eleştirilere karşı ümmetin ve milletin Cumhurbaşkanı'nın yanında duracağını belirten Kalkan, "Şer kendi davasında ihlâsla gayret ediyor. Ve siz istediğiniz kadar çaba sarfedin onlara yaranamayacaksınız. Onların desteğini alamayacaksınız. Elbette bu ülkenin başkanı olarak herkese adaletle hükmetmeniz gerekir fakat inandığınız değerleri de hem kendi sahsınızda hem ümmet nezdinde savunma vazifeniz var. İç ve dış şer güçlerinden, eleştirilerinden hatta saldırılarından çekinmeyiniz. Bu ümmet 15 Temmuz'da nasıl canını tankların önüne serdiyse, arkanızda durduysa bu konuda da gereken desteği verecektir." dedi.

"Ezan ve Kur'an'ın yerini yarı çıplak turistler aldı"

Müze olmasıyla cami içerisindeki İslami hassasiyetlerin ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Kalkan, yarı çıplak turistlerin Ayasofya Camii'nin maneviyatını incittiğini ifade etti. Buna hiç bir inançlı vicdanın rıza gösteremeyeceğini söyleyen Kalkan, "Ezanların ve Kur'an tilavetlerinin Arşa yükseldiği Ayasofya, abdestsiz girilemeyen Ayasofya camiine yarı çıplak turistlerin girmesini hangi inançlı vicdan rıza gösterebilir?" ifadesinde bulundu.

"Sultan Fatih'in bedduasından kurtarın bizi"

Fatih Sultan Mehmed Han'ın Ayasofya Camii için yaptığı bedduayı hatırlatan Kalkan, "Ayasofya Fatih'in mülküdür. Fatih'in bedduasından hem bizi hem kendinizi kurtarın artık. Nitekim ümmet ilk kez sizin döneminizde bu denli birlik ve beraberlik sağlayarak güce ve şuura ulaştı. Bu anlamda üzerinizde görev anlamında vebal var. Kaldırınız." çağrısında bulundu.

"Uyarılarımız dostanedir"

Kalkan çağrısının ardından sözlerine şunları da ekledi:

"Biz size dostane tavsiyelerde bulunuyoruz. Allah ümmeti ahir zamanın cazibedar fitnelerinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Hakkı tutup ayağa kaldıran kullardan olmanız duamızla."