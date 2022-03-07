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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Muharrem İnce hakkında hapis talebi!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Muharrem İnce hakkında hapis talebi!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP milletvekili olduğu 2016 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret' gerekçesiyle hakkında açılan davada savcı, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 18:31:00 - 2022-03-07 18:35:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Muharrem İnce hakkında hapis talebi!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada savcı, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, CHP milletvekili olduğu 2016 yılında, CHP Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 Eylül 2020'de Uşak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'Sözlerimin arkasındayım'

22 Şubat'ta görülen duruşmada ifade veren İnce, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliyeden çıkışında avukatıyla birlikte açıklama yapan İnce, savunmasında bir insana 'cahil' demenin suç olmadığını ifade ettiğini söyleyip sözlerinin arkasında durduğunu belirtti.

Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına Muharrem İnce katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi

Savcı, Muharrem İnce'nin konuşmasında Cumhurbaşkanına hitaben söylediği sözlerin incitici, küçük düşürücü ve toplum içindeki şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğunu belirtip, 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Duruşma 28 Mart'a ertelendi

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını bildirmeleri için süre vererek, duruşmayı 28 Mart'a erteledi.

 

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