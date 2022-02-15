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Medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Kabaş inkar ettiği suçu için Avrupa'ya dilendi!
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Kabaş inkar ettiği suçu için Avrupa'ya dilendi!

TELE 1 canlı yayınında yüzde 50'den fazla seçmenin oyunu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hadsiz hakaretlerde bulunan Sedef Kabaş, Avrupa'ya selam çaktı. Kabaş, hakkında istenen hapis cezası için, "Böyle bir suç Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler açısından da geçerli değil." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 22:49:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Kabaş inkar ettiği suçu için Avrupa'ya dilendi!

 yeniakit.com.tr 

TELE1'e mektup gönderen Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin hakaretini inkar ederken, cezasından kurtuluş için Avrupa'dan medet umdu.

Sedef Kabaş, tutuklu bulunduğu İstanbul Bakırköy Kapalı Cezaevi'nden TELE 1'e mektup gönderdi.

Canlı yayındaki hakaretini inkar etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a canlı yayında ettiği hakareti inkar etmeyi sürdüren Kabaş, "Ben cumhurbaşkanına hakaret etmem. Çünkü herhangi başka birine de hakaret etmem, edilmesini de tasvip etmem." dedi.

Avrupa'dan medet umdu

Terör sevici HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi finansörü Osman Kavala'nın izinden giden Sedef Kabaş, mektubunda Avrupa'ya selam çaktı. Hakkında istenen ceza için Batı'dan medet umacak kadar zavallılaşan Kabaş, "Böyle bir suç Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler açısından da geçerli değil." ifadelerini kullandı.

Tutukluluk hali devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kamu görevlisine hakaret nedeni ile 12 yıl 10 aya kadar hapsi talep edilen Kabaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

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