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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'a) Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin, hepten yalnız kalırsınız."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'a) Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin, hepten yalnız kalırsınız."

Yeniakit Publisher
2020-09-12 16:10:17 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'a) Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin, hepten yalnız kalırsınız."
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