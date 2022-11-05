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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz! Rekor sürede tamamlandı! Sadece 1 dakikaya inecek!
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz! Rekor sürede tamamlandı! Sadece 1 dakikaya inecek!

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Yeşilvadi 3 katlı akıllı kavşağın yapımı 5 ay gibi rekor bir sürede tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telekonferans bağlantısı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 'Şehreküstü Kavşağımızı Yeşilvadi Bulvarımıza açacağımız iki tünele bağlayacağız. 20 dakikalık yolu 1 dakikaya indireceğiz. Bu projeyi de 1 yıl içerisinde hayata geçireceğiz.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 22:18:00 - 2022-11-05 22:28:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz! Rekor sürede tamamlandı! Sadece 1 dakikaya inecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Törendeki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, rekor sürede tamamlana Yeşilvadi Üç Katlı Köprülü Kavşağı'nın açılışını da telekonferansla yaptı.

"20 DAKİKALIK YOLU 1 DAKİKAYA İNDİRECEĞİZ"

Burada bulunan milletvekilleri ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik eden Erdoğan, "Şahinbey Belediyemizi tebrik ediyoruz. Zira bu projeyi hayata geçirmeyi Şahinbey Belediyesi olarak başardılar." ifadesini kullandı. Projeyi 5 ay gibi bir sürede tamamladıklarını belirten Tahmazoğlu, "Şehreküstü Kavşağımızı Yeşilvadi Bulvarımıza açacağımız iki tünele bağlayacağız. 20 dakikalık yolu 1 dakikaya indireceğiz. Bu projeyi de 1 yıl içerisinde hayata geçireceğiz." dedi.

"YILBAŞINA KADAR GAZİRAY ÜCRETSİZ"

Gaziantep'i yeni eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, "İnşallah seçimler öncesinde tekrar sizinle bir araya gelecek, muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu duygularla açılışını yaptığımız Gaziray'ın ve diğer projelerin bir kez daha şehrimize, ülkemize, sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile diğer kurumlarımızı, belediyelerimizi, sanayicilerimizi tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazianteplilere, "Yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz yapalım. Tamam, yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz." müjdesini verdi.

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Gaziray metrosu güzergahı ve durakları neler?

GAZİRAY METRO DURAKLARI

1- Başpınar

2- OSB-3

3- OSB-4

4- Dolice

5- Stadyum (Kalyon Stadyumu)

6- Beylerbeyi

7- Fıstıklık

8- Selimiye

9- Adliye

10- Topraklık

11- Mücahitler

12- Gaziantep Garı

13- Göllüce

14- Seyrantepe

15- Mustafayavuz

16- Taşlıca..

GAZİRAY YOLCU KAPASİTESİ, SÜRESİ VE GÜZERGAHI

Başpınar-Oduncular arasındaki seyahat süresini 30 dakikaya düşürecek olan Gaziray, tam kapasiteyle hizmete girdikten sonra günlük 300 bini aşkın yolcuya hizmet verecek.

Başpınar – OSB 3 – OSB 4 – Dolice – Stadyum – Beylerbeyi – Otogar – Kayaönü – TEDAŞ – Topraklık – Hastaneler – Gar (Ana tren istasyonu, tramvay) – Göllüce Tıp Merkezi – Seyrantepe – Mustafa Yavuz – Oduncular

 Gaziray metrosu güzergahı ve durakları neler?

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