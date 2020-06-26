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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-06-26 16:52:04 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz."
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