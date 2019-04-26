Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Mallard’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

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