Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Mallard’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard’ı kabul etti.26 Nisan 2019 Cuma 17:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
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