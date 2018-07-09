0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimleri açıkladı...

İşte yeni bakanlar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

1. Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

2. İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

3. Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

4. Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

5. Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

7. Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

8. Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

9. Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

10. Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan

12. Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

13. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

14. Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

15. Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

16. Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Artık 81 milyonun Cumhurbaşkanı olarak görevimizi yürüteceğiz.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız.

MHP'YE VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirmemize imkan sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne, baştan Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum

Değerli arkadaşlar, yeni yönetim sisteminin hazırlıklarına 16 Nisan halk oylamasının hemen arkasından başlamıştık. Yeni yönetim sistemi mimarimizin çalışmalarını geçtiğimiz günlere kadar devam ettirdik.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, yeni yönetim yapısının çatısını resmen hayata geçirdik. Böyle kapsamlı bir değişimin kolay olmadığı bir gerçektir. Ne bizim, ne bizden sonra gelecek olan cumhurbaşkanlarının, yürütme konusundaki aksaklıklar konusunda milletimize karşı öne sürebileceği aksaklıklar kalmamıştır.

Artık hiçbir mazarete sığınma hakkımız bulunmuyor. Bunun için ekibimizle gece gündüz çalışacağız.

BAZI BAKANLIKLAR BİRLEŞTİ

Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının teşkilat kanunlarındaki düzenlemeyle iki bakanlık, "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adı altında bir araya getirildi.

Maliye Bakanlığı yapılan değişiklikle "Hazine ve Maliye Bakanlığı" adını alırken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarının teşkilat ve görevlerine ilişkin yasal düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, düzenlemeyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adıyla göreve devam ederken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının adı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ilişkin düzenlemelerde ise Ticaret Bakanlığına atıf yapıldı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:54
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Yeni Kabine
  3. Kabine listesi
  4. Yeni Bakanlar Kurulu
  5. yeni bakanların listesi
  6. bakanlar kimler
  7. kabinede kimler var

YORUM YAZ

  • I.LeventI.Levent1 sa önce
    Levent , sen önce bir orta şekerli kahve yap kendine, kendine gelince de adam gibi yazmasını öğren...
  • HelallllllHelallllll46 dk önce
    Ziya selçuk milli eğitimin başına getirilmiş ya, helal olsun. Ehliyet ve liyakat yeniden hatırlanıyor mu acaba?
  • CDXSCDXS2 sa önce
    SAYIN BASKAN TÜRKIYENIN PARLAYAN YIDIZI ALLAH YOLUNU AYDINLI EYLESIN YÜCE ALLAHIN YARDIMLARI DAIMA YANIDA OLSMASIDILEGIMLE DURMAK YOK YOLA DEVAM
  • mertmert53 dk önce
    Allah hayırlı uğurlu etsin İnşaallah.
  • Ebu HarunEbu Harun46 dk önce
    Hayırlı olsun... Beni heyecanlandıran Hulusi Akar ve beni yeni bakanım... Ziya hocam... Vesselam
  • LeventLevent2 sa önce
    Dün bahım bir kaxa oldu 24 batandaşimiz camından oldu .ama ne önemi var degilmi . Sayfanızda bile yer almamış , bundan sonra sözde cumhuriyet rejımın ıik adımlarını yazmakla meşgulsunuz , editörünüzbir baksın bakam insanlık namına insan ilk sayfaya haber yapar. Akşınızı ruhunuzu rte saröış sizlerin haber medyası diye gezinmeyin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy..
  2. Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Çalışma,..
  3. Savunma sanayiinde "başkanlık" dönemi
  4. Ülkeyi beş yıllığına yönetecek olan..
  5. Kabineye giren 4 vekil istifa edecek
  6. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak..
  7. İşte yeni Kabine'de ekonominin..
  8. Fahrettin Koca kimdir? Yeni sistemin..
  9. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile..
  10. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
  11. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli..
  12. Çarpıcı ayrıntı! 5 vekile olumsuz..
  13. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih..
  14. Kabine'ye 2 kadın bakan!
  15. Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni..
  16. Hulusi Akar'ın yerine Genelkurbay..
  17. Milli Eğitim Bakanlığı'na sürpriz isim
  18. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak..
  19. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum..
  20. Mehmet Muharrem Kasaploğlu kimdir?..
Meral Akşener çıldırdı! Derhal partiyi terk etsin
Meral Akşener çıldırdı! Derhal partiyi terk etsin
ABD'den flaş Türkiye açıklaması
ABD'den flaş Türkiye açıklaması
Erdoğan için para basılacak
Erdoğan için para basılacak
Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!