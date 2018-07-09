Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimleri açıkladı...

İşte yeni bakanlar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

1. Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

2. İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

3. Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

4. Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

5. Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

7. Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

8. Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

9. Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

10. Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan

12. Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

13. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

14. Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

15. Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

16. Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Artık 81 milyonun Cumhurbaşkanı olarak görevimizi yürüteceğiz.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız.

MHP'YE VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirmemize imkan sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne, baştan Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum

Değerli arkadaşlar, yeni yönetim sisteminin hazırlıklarına 16 Nisan halk oylamasının hemen arkasından başlamıştık. Yeni yönetim sistemi mimarimizin çalışmalarını geçtiğimiz günlere kadar devam ettirdik.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, yeni yönetim yapısının çatısını resmen hayata geçirdik. Böyle kapsamlı bir değişimin kolay olmadığı bir gerçektir. Ne bizim, ne bizden sonra gelecek olan cumhurbaşkanlarının, yürütme konusundaki aksaklıklar konusunda milletimize karşı öne sürebileceği aksaklıklar kalmamıştır.

Artık hiçbir mazarete sığınma hakkımız bulunmuyor. Bunun için ekibimizle gece gündüz çalışacağız.

BAZI BAKANLIKLAR BİRLEŞTİ

Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının teşkilat kanunlarındaki düzenlemeyle iki bakanlık, "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adı altında bir araya getirildi.

Maliye Bakanlığı yapılan değişiklikle "Hazine ve Maliye Bakanlığı" adını alırken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarının teşkilat ve görevlerine ilişkin yasal düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, düzenlemeyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adıyla göreve devam ederken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının adı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ilişkin düzenlemelerde ise Ticaret Bakanlığına atıf yapıldı.