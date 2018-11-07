Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırımlar dünyanın dengesini bozar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada ve sonrasında gazetecilerin sorularına verdiği cevapta özetle şunları söyledi:

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları A’dan Z’ye net değil, bunu da doğru bulmuyoruz. Bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlardır. Bunlar uluslararası hukuka da diplomasiye de aykırı. Artık dünya barışla dayalı bir süreci yaşamak istiyor. Emperyalist baskılarla bir dünyada yaşamak istemiyoruz. İnsanların huzurlu barış işçinde güven içinde yaşadıkları dünya istiyoruz. ‘Benim imkânım, gücüm var dolayısıyla ben her şeyi yaparım’ olmamalı. Şu anda atılan adımlarda AB ve AB ülkeleri bunların tamamına yakını bu işe olumlu bakmıyor. Paris’te yapılacak zirvede de bu konular masaya gelecek.

İran ile anlaşmaların kesilmesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna ise Erdoğan “Hayır. Yaptırımlar konusunda bizim duruşumuz hep net oldu. Petrole yönelik konularda bunu hep söyledik. Alternatifsiz bir şeydir. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Biz buradan 10 milyar metreküp yılda doğalgaz alıyoruz. Almadığımız zaman vatandaşımı kışın soğuğunda donduracak mıyım? Öyleyse böyle bir şeye uyamayız, kabullenemeyiz” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayı olarak ismi geçen Binali Yıldırım ile ilgili soruya “Gönlünüzden geçenleri temenni ediyorum ki takvim içinde gideririz. Biraz sabırlı olmakta fayda var. Hedefimiz öncelikle mevcut belediye başkanlarından yeniden aday gösterilecekleri kesinleştirmek ve ilan etmek. Şubat ayının ortasında aday listelerinin resmen teslimi gerekiyor. O tarih gelmeden tüm hazırlıkları tamamlayıp sahaya çıkmış olacağız” karşılığını verdi. “Bakanlardan, belediye başkanı olacak mı?” sorusu üzerine ise “Darda kaldık mı neden olmasın” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDG ve ABD’nin ortak devriyesi konusunda da “Kabul edilebilir bir şey değil. Sınırda ciddi olumsuzluklara sebep oluyor. Bunların hepsini Paris’te görüşeceğiz. Belgeleri ile her şeyi ile... Trump ile konuşunca herhalde durduracaklardır” değerlendirmesinde bulundu.

“KARŞIMIZA BUNUN GİBİ BİR AVANE ÇIKTI”

Ana muhalefet partisinin gerçekten çapsız, kalitesiz siyaset tavrı ülkemizin en büyük handikabıdır. İnsan siyaset arenasına çıktığında en büyük alternatifi olarak bir rakip görmek istiyor. Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki Kılıçdaroğlu gibi bir avane çıktı. Rabb’imizin hikmetinden sual olunmaz.

Bu zat geçtiğimiz günlerde bir TV programının canlı yayınında Muğla Büyükşehir Belediye başkanının tüm ilçelerine okul yaptırdığını, her yeri anaokulları, kreşlerle donattığını söylüyor. Dedim ki ya bir araştırın gerçekten böyle bir şey var mı? Arkadaşlar araştırdılar, tek bir okul bile bulamadılar. Yerel basın da araştırmış. Sözü edilen eserlerden hiçbirini ortaya çıkaramamışlar. Hadi birkaç okulu tüm ilçeler diye söylersiniz mübalağa etmiş der geçeriz ancak hiç olmayan bir şeyi abarta abarta anlatmak nedir biz çözemedik. Konuyu erbabına havale ediyoruz. Artık psikiyatrist mi olur, nörolog mu olur, yoksa Pensilvanya’daki şarlatan mı olur orasını kendileri bilir. Çünkü Bu zatın yalanlarını, palavralarını ortaya dökmekten, mahkeme önünde hesaplaşıp, tazminat almaktan yoruldum.

ETİ UCUZA YEDİRECEĞİZ

Büyükbaş hayvan varlığımız 9,9 milyon adetten 16 milyon adedin üzerine, küçükbaş hayvan varlığımız ise 32 milyon adetten 44 milyon adedin üzerine çıktı. İnşallah kısa bir zamanda artık hayvan ithaline de ihtiyacımız olmayacak. Hâlâ ülkemizde et fiyatlarının yüksek seyretmesinin genel refah seviyemizin artması sebebiyle talepte yaşanan yükselişte ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu fiyatları rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gideriz. Vatandaşımıza ucuz eti yedirmekte kararlıyız.