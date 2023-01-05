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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yapamaz'ı yaptı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yapamaz'ı yaptı

Savunma sanayii ve ekonomik alanda yapılamaz denilen ne varsa yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan video duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 00:09:00 -

Muhalefetin "yapamaz" dediklerini yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada hassas savunma sanayii başarılarıyla ilgili sözlerine özel klip yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan video göz doldurdu. Başkan Erdoğan'ın güçlü hitabeti ile birlikte verilen görüntülerde, yerli otomobil TOGG, İHA, SİHA, Akıncı, Kızılelma ve Milli Muharip Uçak ile ilgili üretim süreçlerine yer verildi.

"Yaparız, yaparız, yaparız"

Dünya harp doktirinlerini değiştiren yerli silahlara yönelik Başkan Erdoğan'ın bugünkü konuşması şöyleydi;

"Artık biz yaparız, yaparız, yaparız..

Biz İHA'yı yaptık mı?

SİHA'yı yaptık mı?

Akıncı'yı yaptık mı?

Kızılelma'yı yaptık mı?

Şimdi savaş uçağını yapıyor muyuz?

Bu millet yapar. Evelallah yapar."

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