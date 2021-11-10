Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesi olumlu havada geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kabulü olumlu bir havada geçti.

Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında dostça bir görüşme olduğunu belirten kaynaklar, görüşmede ülke, bölge ve dünya gündemindeki konuların ele alındığını bildirdi.

2 saatten fazla süren görüşmede, Erdoğan ve Karamollaoğlu, iç siyasetten ekonomiye, dış politikadan terörle mücadeleye kadar birçok başlıktaki gelişmeler hakkında karşılıklı fikir teatisinde bulundu.

Karamollaoğlu: Dostane güzel bir görüşme oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugüne randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri taşıyoruz ama çok dostane güzel bir görüşme oldu.” değerlendirmesinde bulundu.