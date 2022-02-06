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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin tedavisi nerede hastanede mi?
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin tedavisi nerede hastanede mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlığı nasıl? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Pek çok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu, nerede tedavi gördüğünü araştırmaya başladı. Peki, Cumhurbaşkanı hangi hastanede?

Yeniakit Publisher
2022-02-06 16:52:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin tedavisi nerede hastanede mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüse yakalandı. Omicron varyantına yakalandığı belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumu merak edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin tedavisi nerede hangi hastanede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

 

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