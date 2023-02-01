Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın kendisine verdiği kartı gösterdi: Bu CHP'nin karnesi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye eleştirilerde bulundu.

"Eski Türkiye'de olduğu gibi 6'lı masanın bakanlık kavgaları yakındır"

6'lı masa ilgili bir soruya yanıt veren Erdoğan "Tam anlamıyla koalisyon dönemine dönüş söz konusu olacak. Başbakan olduğumda bakan sayısı 35'ti. Biz ne yaptık. Böyle olamaz. Sayıları indirdik, 17 bakanımız var. Bunu 7'li masada olanların bazıları bilir. Bunlar israfın ta kendisidir. Bu masa müdavimleri erken başladı ağlamaya. Çünkü bir şey kapmaları lazım. Tek dertleri kukla cumhurbaşkanını aday yapabilir miyiz? Eski Türkiye'de olduğu gibi 6'lı masanın bakanlık kavgaları yakındır. Hiçbir netice buradan alamayacaklar. Milletim bunlara bu ülkeyi teslim etmez. Değişik bir versiyonu diyebilirsiniz. Koalisyon hükümetleri bunlara göre daha isabetli adımlar atma fırsatı yakalamış olabilir. Bunlar o fırsatı yakalayamaz. Oturma düzeninden ziyaret sırasında çıkmaza girene, milletim yönetme şansı vermez. Özlemleri vaatleri eski Türkiye. Masadakilerin talimatıyla hareket edecek cumhurbaşkanıyla ülke yönetilemez. Kuklalara kim itibar eder" dedi.

CHP dönemini tanımak için ekmek kartına bakacaksın

Erdoğan açıklamasının devamında "Cumhurbaşkanlığı sistemi ile istikrar kazandık. Bunları bir araya gelip Cumhurbaşkanı adayı seçemeyenlerin ülkeyi yönetme kabiliyeti olabilir mi? Milletim tüm bunları görüyor. Benim bir vatandaşım önümü kesti. Bu kart 1946'nın ekmek kartı. CHP dönemini tanımak için ekmek kartına bakacaksın. Bu CHP'nin karnesi. Bundan daha güzel ispat olmaz. Benim milletim bir daha bu karne dönemine dönmeyecektir." diye konuştu.