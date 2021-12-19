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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 11:10:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki 8'inci aktif uydusu olan Türksat 5B'nin uzaya fırlatılması dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Türksat 5A uydusunun ocak ayında Falcon 9 roketiyle fırlatıldığını, haziranda da hizmete alındığını hatırlatan Erdoğan, "Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın (Elon) Musk'ı ve Space X firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." dedi.

Türksat 5B uydusunun 42 derece Doğu yörüngesinde hizmet veren ve televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ayrıca Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesi 15 kattan fazla artacaktır. Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsamı alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecektir. Uydumuz 35 yıldan fazla manevra ömrüyle 42 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge kullanım haklarının korunmasını sağlayacaktır. İletişim kapasitemizi daha da güçlendirecek Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Space X firmasıyla uzay çalışmaları alanında yürütülen başarılı ortak çalışmaların artarak devam etmesini temenni eden Erdoğan, bu gururu yaşatan herkese şükranlarını sundu.

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Türkiye saatiyle 06.58'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

 

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