Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokacağız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Teknokent Açılışı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için bu tarz merkezlerin olması ve çoğalması önemli. Artık hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Daha büyük hayaller için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Açılışını yaptığımız merkezimiz inşallah bu yönde yaptığımız adım olacaktır. ODTÜ başarılarıyla hep adından söz etmiştir. İdeolojik kavgalar elbete ODTÜ'yü de etkilemiştir. Buna rağmen marka değerini korumayı ve geliştirmeyi bilmiştir. ODTÜ'yü hep başarılarıyla ve yetiştirdiği kaliteli öğrencileriyle, bilim teknoloji faaliyetleriyle değerlendiriyoruz. Bu önemli eğitim kurumunu ülkemize kazandıranlara teşekkür ediyorum.

Ticari meta haline gelmesine izin vermeyiz

Üniversitelerimizi kürsel yarışta en büyük güç kaynağımız olarak görüyoruz. Bilimsel faaliyetlerin ürüne dönüşmesi elbete önemlidir. Ancak bilimin kendisinin ticari meta haline gelmesine izin vermemeliyiz. Bu anlamda yüksek öğretimde çok büyük atılımlar gerçekleştirdik. Yeni dönemde artık kaliteye niteliğe yoğunlaşmamız gerekiyor.

Tüm çalışmaları yakından izliyorum

Çok ideal bir yüksek öğrenim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi yüksek öğretim için büyük reformlar sağlıyor. Araştırma üniversitelerinden misyon farklılaşmasına kadar yapılan tüm çalışmaları izliyorum. Elde edilen sonuçları değerlendirerek sistemin işleyişine yansıtılacağına inanıyorum. Bazı vakıf üniversitelerimizin vakıf mantığıyla uyuşmayacak şekilde kazanç odaklı faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Bunun üzerinde hassasiyetle durulması gerekiyor. Tüm bu meseleleri önümüzdeki hal yoluna koyacak ve Türkiye'yi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokacağız.

İpin ucu başkalarına geçecek

Teknolojik bağımsızlık...Ver, üretiminden güvenliğine, bilişim teknolojiden yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımız üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Yoksa ipin ucu başkalarına geçecektir. Teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten tasarlayan bir ülke konumuna gelmeliyiz. Teknoloji çok hızlı gelişiyorsa bizim ondan daha hızlı hareket etmemiz şarttır. Küresel rekabette öne geçebilmemiz için üniversitelerimizi de etkin şekilde kullanmalıyız.

Bunu yapmamamız için hiçbir sebep yok

Biz "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye" diyerek yerimizi alıyoruz. Çin'de öğrenciler üniversiteden çıkıyor Samsung'a geliyor. Hem teorik hem pratik uygulama var. Burs diye bir sorun da yok, karşılığı veriliyor. Bunu bizi yapmamamız için hiçbir sebep yok.

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