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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı

Erdoğan ve Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında imza törenine katılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:37:21 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi törenle karşıladı.

Al Sani'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, giriş kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.

Al Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Daha sonra birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Al Sani, merdivenlerde Türkiye ve Katar bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

- Baş başa ve heyetler arası görüşme

Törenin ardından baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Al Sani, daha sonra heyetlerle bir araya gelecek.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda imza törenine geçilecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hazır bulundu.

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