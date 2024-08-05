Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de Haniye için bunu düşünüyorduk! Maalesef planımız yarım kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz İsmail Heniyye kardeşimi burada konuşturmanın planı içindeydik. Ertesi gün maalesef şehadet haberini aldık." dedi.
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, parti genel merkezinde düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Programı"na katılarak konuşma yaptı.
Filistin'e destek mesajı verdiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz İsmail Heniyye kardeşimi burada konuşturmanın planı içindeydik. Ertesi gün maalesef şehadet haberini aldık." dedi.
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