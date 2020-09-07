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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum."

Yeniakit Publisher
2020-09-07 13:53:09 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum."
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