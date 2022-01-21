Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camii'nin çıkışında gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Rusya-Ukrayna gerilimi

Daha önce de açıklıdığım gibi bir defa Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz herhangi bir yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Bu bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi bugün 40 milyona yakın nüfusu olan Ukrayna ile Rusya'nın burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Tarihinde olmayan bir sulh içinde

"Biz bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz"

Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. Bu siyasi bazda, askeri, kültürel bazda tüm konularda Türkiye-Rusya ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile de aynı şekilde iyi. Bu olumlu gelişmeleri biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına bir barışın özellikle hakim olmasına biz ara bulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse hazır olduğumuzu daha önce de ifade etmiştim. Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki sayın Putin ile telefonla veya Moskova ziyareti olabilir. Biz bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz. Üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız.

Omicron vakalarındaki artış

Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere vesile oldu. Vaka sayılarında artış var fakat olumlu istikamette geçiş de hızlı oluyor. Hastanelerimizde şu anda sıkıntımız yok. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın da biraz daha dikkatli olmasında fayda var. Elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz almaya da devam edeceğiz.