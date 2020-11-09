Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye istese de Filistin'e sırtını dönemez
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye istese de Filistin'e sırtını dönemez" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Twitter'dan yaptığı paylaşımına "Biz, 780 bin kilometrekareden çok daha büyük bir ülkeyiz." notunu düşen Erdoğan, "Türkiye istese de Filistin'e, Bosna'ya, Arakan'a sırtını dönemez.
Tek millet iki devlet şiarını paylaştığımız Azerbaycan topraklarının işgal edilmesine sessiz kalamazdık ve sessiz kalmadık." ifadelerini kullandı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o paylaşımı: